Глава МИД Украины Кулеба 17 апреля посетит Ирак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 апреля, посетит Ирак.

«17 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Ирак», — приводит РИА Новости сообщение украинского МИД.

Отмечается, что в Багдаде Кулеба проведёт переговоры с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Стороны обсудят в том числе развитие политического диалога.

Ранее Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое решение саммита Североатлантического альянса, который состоится в Литве в июле, кроме приглашения страны в НАТО.