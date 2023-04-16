Глава МИД Украины Кулеба 17 апреля посетит Ирак
- globallookpress.com
- © Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
«17 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Ирак», — приводит РИА Новости сообщение украинского МИД.
Отмечается, что в Багдаде Кулеба проведёт переговоры с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.
Стороны обсудят в том числе развитие политического диалога.
Ранее Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое решение саммита Североатлантического альянса, который состоится в Литве в июле, кроме приглашения страны в НАТО.