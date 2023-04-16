Глава МИД Украины Кулеба 17 апреля посетит Ирак

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 апреля, посетит Ирак.
Глава МИД Украины Кулеба 17 апреля посетит Ирак
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«17 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Ирак», — приводит РИА Новости сообщение украинского МИД.

Отмечается, что в Багдаде Кулеба проведёт переговоры  с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Стороны обсудят в том числе развитие политического диалога.

Ранее Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое решение саммита Североатлантического альянса, который состоится в Литве в июле, кроме приглашения страны в НАТО.

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