Евродепутат де Граф назвал военным преступлением обстрел ВСУ собора в Донецке на Пасху

Обстрел собора в Донецке в пасхальную ночь со стороны украинских военных является военным преступлением. Об этом заявил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф.

«Украина обстреляла собор в Донецке во время празднования православной Пасхи. Преднамеренный обстрел гражданских целей является военным преступлением», — написал он в Twitter.

Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили по Донецку 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Шесть человек пострадали, один погиб.

В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, также пострадали близлежащие магазины, аптека и крытый рынок.

СК России заявил, что следователи расследуют удары украинской армии.