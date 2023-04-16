Евродепутат де Граф назвал военным преступлением обстрел ВСУ собора в Донецке на Пасху

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Обстрел собора в Донецке в пасхальную ночь со стороны украинских военных является военным преступлением. Об этом заявил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф.
Евродепутат де Граф назвал военным преступлением обстрел ВСУ собора в Донецке на Пасху
  • РИА Новости
  • © Таисия Воронцова

«Украина обстреляла собор в Донецке во время празднования православной Пасхи. Преднамеренный обстрел гражданских целей является военным преступлением», — написал он в Twitter.

Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили по Донецку 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Шесть человек пострадали, один погиб.

В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, также пострадали близлежащие магазины, аптека и крытый рынок.

СК России заявил, что следователи расследуют удары украинской армии.

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