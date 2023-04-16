Евродепутат де Граф назвал военным преступлением обстрел ВСУ собора в Донецке на Пасху
- РИА Новости
- © Таисия Воронцова
«Украина обстреляла собор в Донецке во время празднования православной Пасхи. Преднамеренный обстрел гражданских целей является военным преступлением», — написал он в Twitter.
Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили по Донецку 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Шесть человек пострадали, один погиб.
В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, также пострадали близлежащие магазины, аптека и крытый рынок.
СК России заявил, что следователи расследуют удары украинской армии.