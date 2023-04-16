В Киеве задержали бросившего в людей гранату мужчину
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Отмечается, что двое пострадавших госпитализированы.
«Киевлянин из ревности пытался убить свою знакомую и её товарища», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по месту жительства, следователи собрали доказательства его вины.
Ранее стало известно, что силовики задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Запорожской области.