В Киеве задержали бросившего в людей гранату мужчину

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В Киеве задержали мужчину, который из ревности бросил гранату в свою знакомую и её товарища. Об этом сообщили в полиции города.
В Киеве задержали бросившего в людей гранату мужчину
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Отмечается, что двое пострадавших госпитализированы.

«Киевлянин из ревности пытался убить свою знакомую и её товарища», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по месту жительства, следователи собрали доказательства его вины.

Ранее стало известно, что силовики задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Запорожской области.

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