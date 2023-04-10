ТАСС: в Запорожской области задержан агент Главного управления разведки Минобороны Украины

Силовики задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Запорожской области.

Об этом сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что задержанный агент передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов.

«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан», — сказали в пресс-службе правоохранительных органов.

Уточняется, что задержанный — гражданин России, которому грозит до 20 лет тюрьмы.

В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх сотрудников ГУР Министерства обороны Украины за похищение добровольцев из Донецкой Народной Республики.