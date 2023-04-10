ТАСС: в Запорожской области задержан агент Главного управления разведки Минобороны Украины
- Gettyimages.ru
- © Daniel Truta / EyeEm
Об этом сообщает ТАСС.
Агентство со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что задержанный агент передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов.
«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан», — сказали в пресс-службе правоохранительных органов.
Уточняется, что задержанный — гражданин России, которому грозит до 20 лет тюрьмы.
В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх сотрудников ГУР Министерства обороны Украины за похищение добровольцев из Донецкой Народной Республики.