ТАСС: в Запорожской области задержан агент Главного управления разведки Минобороны Украины

Короткая ссылка
Силовики задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Запорожской области.
ТАСС: в Запорожской области задержан агент Главного управления разведки Минобороны Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Truta / EyeEm

Об этом сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что задержанный агент передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов.

«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан», — сказали в пресс-службе правоохранительных органов.

Уточняется, что задержанный — гражданин России, которому грозит до 20 лет тюрьмы.

В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх сотрудников ГУР Министерства обороны Украины за похищение добровольцев из Донецкой Народной Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить