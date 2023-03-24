Суд в Москве заочно арестовал трёх разведчиков Украины за похищение добровольцев из ДНР

Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины за попытку похищения добровольцев из Донецкой Народной Республики.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Уточняется, что украинских разведчиков заочно арестовали на два месяца.

Всех троих обвиняют в совершении преступлений различной степени тяжести — убийстве, грабеже, незаконном пересечении границы, незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также похищении людей.

Как пишет газета «Коммерсантъ», обвиняемые могут быть причастны к похищению в 2020 году ополченцев Романа Волянюка и Дениса Харитонова.

Ранее суд в ДНР приговорил двоих украинских военных к 25 годам тюрьмы за убийство мирных граждан.