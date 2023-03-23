Суд в ДНР приговорил двоих украинских военных к 25 годам тюрьмы за убийство мирных граждан

«Верховным судом ДНР вынесены приговоры гражданам Украины Андрею Найдёну и Даниле Коленову. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов, а также в убийстве двух лиц, совершённом группой лиц. Приговором суда Найдёну и Коленову назначено по 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Солдаты Найдён и Коленов служили в войсковой части 3057. В марте 2022 года, по данным СК, они находились в Мариуполе.
5 марта 2022 года Найдён и Коленов обнаружили на цокольном этаже одного из подъездов по проспекту Металлургов двух невооружённых мужчин.
Несмотря на то, что граждане не принимали участия в боевых действиях, украинские военные открыли огонь на поражение.
Согласно данным следствия, Найдён произвёл не менее 15 выстрелов, Коленов — не менее десяти. Мужчины от полученных ранений скончались.
Ранее RT сообщал, что украинский военный осуждён на 20 лет за расстрел гражданской машины из огнемёта.