Суд в ДНР приговорил двоих украинских военных к 25 годам тюрьмы за убийство мирных граждан

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двоим украинским военнослужащим, причастным к преступлениям против мирного населения. Оба осуждены на 25 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба СК России.

«Верховным судом ДНР вынесены приговоры гражданам Украины Андрею Найдёну и Даниле Коленову. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов, а также в убийстве двух лиц, совершённом группой лиц. Приговором суда Найдёну и Коленову назначено по 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Солдаты Найдён и Коленов служили в войсковой части 3057. В марте 2022 года, по данным СК, они находились в Мариуполе.

5 марта 2022 года Найдён и Коленов обнаружили на цокольном этаже одного из подъездов по проспекту Металлургов двух невооружённых мужчин.

Несмотря на то, что граждане не принимали участия в боевых действиях, украинские военные открыли огонь на поражение.

Согласно данным следствия, Найдён произвёл не менее 15 выстрелов, Коленов — не менее десяти. Мужчины от полученных ранений скончались.

Ранее RT сообщал, что украинский военный осуждён на 20 лет за расстрел гражданской машины из огнемёта.