Резников: Меркель выступала против вступления Украины и Грузии в НАТО

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступала против вступления Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

По его словам, Запад не хотел «провоцировать Россию», и это стало ощутимой реальностью в ходе саммита альянса в 2008 году.

«Была вполне осуществимая возможность того, что Украина и Грузия стали бы новыми членами. Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — сказал Резников в интервью испанской газете La Razon.

Он выразил уверенность, что Киев в будущем получит от Запада истребители.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое решение саммита Североатлантического альянса, который состоится в июле в Литве, кроме приглашения страны в НАТО.