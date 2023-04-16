Омбудсмен Москалькова: Россия отомстит за удары ВСУ по Донецку в пасхальную ночь

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Погибшая и пострадавшие в результате удара ВСУ по Донецку в пасхальную ночь будут отомщены, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен Москалькова: Россия отомстит за удары ВСУ по Донецку в пасхальную ночь
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«В пасхальную ночь нацисты выпустили по Донецку 20 ракет. В результате обстрела погибла беременная женщина», — написала она в своём Telegram-канале.

Москалькова напомнила, что прилёты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где шла служба.

«Безбожные сволочи в своём репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим!» — добавила она.

Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили по Донецку 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Шесть человек пострадали, один погиб.

В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, также пострадали близлежащие магазины, аптека и крытый рынок.

СК России заявил, что следователи расследуют удары украинской армии.

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