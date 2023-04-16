Командир артиллерийского расчёта: ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении
- AP
- © Evgeniy Maloletka
По его словам, работы стало значительно больше.
«Наблюдаются шевеления противника. Наша задача — погасить их ещё в зародыше. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить», — цитирует военного РИА Новости.
У российских военнослужащих «отличный, боевой» настрой, они дежурят 24 часа семь дней в неделю, отметил собеседник.
Бывший британский военный ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, служащий в «Иностранном легионе» Украины, ранее заявил, что российские артиллеристы «чертовски хороши».