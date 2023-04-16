Командир артиллерийского расчёта: ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Украинские военные проявляют активность на Запорожском направлении, задача российских сил — погасить движение ВСУ в зародыше, сообщил командир артиллерийского расчёта орудия «Мста-Б».
Командир артиллерийского расчёта: ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

По его словам, работы стало значительно больше.

«Наблюдаются шевеления противника. Наша задача — погасить их ещё в зародыше. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить», — цитирует военного РИА Новости.

У российских военнослужащих «отличный, боевой» настрой, они дежурят 24 часа семь дней в неделю, отметил собеседник.

Бывший британский военный ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, служащий в «Иностранном легионе» Украины, ранее заявил, что российские артиллеристы «чертовски хороши».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить