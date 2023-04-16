Украинские военные проявляют активность на Запорожском направлении, задача российских сил — погасить движение ВСУ в зародыше, сообщил командир артиллерийского расчёта орудия «Мста-Б».

По его словам, работы стало значительно больше.

«Наблюдаются шевеления противника. Наша задача — погасить их ещё в зародыше. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить», — цитирует военного РИА Новости.

У российских военнослужащих «отличный, боевой» настрой, они дежурят 24 часа семь дней в неделю, отметил собеседник.

Бывший британский военный ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, служащий в «Иностранном легионе» Украины, ранее заявил, что российские артиллеристы «чертовски хороши».