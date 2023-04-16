ВС России нанесли удар по пункту размещения наёмников «Иностранного легиона» в ДНР

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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации наёмников «Иностранного легиона» ВСУ на Донецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
ВС России нанесли удар по пункту размещения наёмников «Иностранного легиона» в ДНР
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Он рассказал, что артиллеристы нанесли ряд огневых налётов, в результате которых поражены пункты временной дислокации наёмников в районе Архангельского.

Также под удары попали пункты дислокации 129-й бригады теробороны Украины в Керамике, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретина.

Противник понёс потери в личном составе, отметил он.

Также тяжёлыми огнемётными системами «Солнцепёк» был уничтожен опорный пункт ВСУ вместе с личным составом в районе Победы.

Бывший британский военный ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, служащий в «Иностранном легионе» Украины, ранее заявил, что российские артиллеристы «чертовски хороши».

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