Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи
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Белорусский лидер отметил, что Пасха — это праздник, который объединяет людей и наполняет их сердца жизнелюбием и состраданием к ближнему. По словам Лукашенко, православие даёт верующим духовный компас и смысл жизни.
«Пусть Ваше молитвенное слово служит великой патриотической силой, укрепляет единство наших братских народов. Желаю Вам, Ваше Святейшество, здоровья, мира и согласия. Христос воскресе!» — говорится в заявлении президента Белоруссии.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин посетил в храме Христа Спасителя в Москве пасхальную службу в ночь на 16 апреля.
Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.