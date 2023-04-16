Пушилин сообщил о шести пострадавших при обстреле храма во время богослужения в Донецке

Шесть человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ храма в центре Донецка во время богослужения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Под утро в пасхальную ночь, когда прихожане находились на службе, противник нанёс удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. На данный момент известно об одном погибшем и шестерых пострадавших», — сообщил он.

Пушилин отметил, что также зафиксированы попадания снарядов в детский сад, район Крытого рынка и близлежащие магазины и аптеки.

Врио главы республики подчеркнул, что противник целенаправленно наносил удары в район центрального собора в пасхальную ночь.

«Твари и нелюди! Наши боевые расчёты уже работают по нейтрализации сволочей. Тем не менее угроза ещё остаётся, будьте аккуратнее», — добавил он.

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Донецка.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что перед обстрелом в небе был замечен беспилотник ВСУ.