ТАСС: перед обстрелом храма в Донецке в небе был замечен беспилотник
«Незадолго до обстрела в районе центра как раз был замечен вражеский беспилотник», — сообщили ТАСС в силовых структурах города.
По словам собеседника агентства, в праздник украинские военные вели активную аэроразведку в нескольких районах города, системы ПВО работали всю ночь.
Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка. ВСУ выпустили 20 ракет по центру города.
В результате обстрела района, где располагается храм в центре Донецка, один человек погиб, ещё двое получили ранения.