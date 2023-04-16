ТАСС: перед обстрелом храма в Донецке в небе был замечен беспилотник

Короткая ссылка
В районе храма в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ, накануне был замечен беспилотник ВСУ.

«Незадолго до обстрела в районе центра как раз был замечен вражеский беспилотник», — сообщили ТАСС в силовых структурах города.

По словам собеседника агентства, в праздник украинские военные вели активную аэроразведку в нескольких районах города, системы ПВО работали всю ночь.

Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка. ВСУ выпустили 20 ракет по центру города.

В результате обстрела района, где располагается храм в центре Донецка, один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить