ТАСС: перед обстрелом храма в Донецке в небе был замечен беспилотник

В районе храма в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ, накануне был замечен беспилотник ВСУ.

«Незадолго до обстрела в районе центра как раз был замечен вражеский беспилотник», — сообщили ТАСС в силовых структурах города.

По словам собеседника агентства, в праздник украинские военные вели активную аэроразведку в нескольких районах города, системы ПВО работали всю ночь.

Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка. ВСУ выпустили 20 ракет по центру города.

В результате обстрела района, где располагается храм в центре Донецка, один человек погиб, ещё двое получили ранения.