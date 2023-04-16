Иподиакон Храма Вознесения в центре Донецка получил ранение при обстреле ВСУ

При обстреле ВСУ центральной части Донецка был ранен в живот иподиакон Храма Вознесения.

Об этом корреспонденту RT Илье Васюнину рассказал один из служителей храма.

По последним данным, ранения получили три человека.

Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка. ВСУ выпустили 20 ракет по центру города.

В результате обстрела района, где располагается храм в центре Донецка, один человек погиб.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что перед обстрелом в небе был замечен беспилотник ВСУ.