Иподиакон Храма Вознесения в центре Донецка получил ранение при обстреле ВСУ

Короткая ссылка
При обстреле ВСУ центральной части Донецка был ранен в живот иподиакон Храма Вознесения.

Об этом корреспонденту RT Илье Васюнину рассказал один из служителей храма.

По последним данным, ранения получили три человека.

Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка. ВСУ выпустили 20 ракет по центру города.

В результате обстрела района, где располагается храм в центре Донецка, один человек погиб.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что перед обстрелом в небе был замечен беспилотник ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить