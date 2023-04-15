Кличко заявил о намерении эвакуировать часть киевлян из-за повышения уровня воды в Днепре

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Власти Киева готовятся эвакуировать жителей некоторых районов города в связи с подъёмом воды в Днепре.
Кличко заявил о намерении эвакуировать часть киевлян из-за повышения уровня воды в Днепре
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом в субботу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«К сожалению, риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах», — цитирует его ТАСС.

Кличко также предупредил о рисках частичного затопления территорий в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра.

14 апреля в Киевской области после обильных дождей размыло дамбу, в столице Украины подтопило улицы.

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