Кличко заявил о намерении эвакуировать часть киевлян из-за повышения уровня воды в Днепре

Власти Киева готовятся эвакуировать жителей некоторых районов города в связи с подъёмом воды в Днепре.

Об этом в субботу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«К сожалению, риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах», — цитирует его ТАСС.

Кличко также предупредил о рисках частичного затопления территорий в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра.

14 апреля в Киевской области после обильных дождей размыло дамбу, в столице Украины подтопило улицы.