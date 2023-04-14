В Киеве и Киевской области из-за сильных дождей подтопило улицы и размыло дамбу

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Дамбу размыло в Киевской области после обильных дождей, в столице Украины подтопило улицы.
В Киеве и Киевской области из-за сильных дождей подтопило улицы и размыло дамбу
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Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

«Под воду ушла временная переправа в посёлке Иванков. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населённого пункта», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Киеве в результате обильных дождей оказались затоплены ряд прибрежных районов.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области Украины из-за непогоды были повреждены распределительные сети.

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