В Киеве и Киевской области из-за сильных дождей подтопило улицы и размыло дамбу
- © соцсети
Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
«Под воду ушла временная переправа в посёлке Иванков. Из-за осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населённого пункта», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Киеве в результате обильных дождей оказались затоплены ряд прибрежных районов.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области Украины из-за непогоды были повреждены распределительные сети.