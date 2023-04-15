ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении более 315 бойцов ВСУ

На Донецком направлении за сутки уничтожены более 315 украинских военных и наёмников.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили более 315 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.