ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении более 315 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили более 315 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.