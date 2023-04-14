Пригожин: утёкшие документы о запланированном наступлении ВСУ не являются стратегическими

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что утёкшие в сеть, предположительно, документы Пентагона и американской разведки о запланированном контрнаступлении украинской армии не являются стратегическими.
Пригожин: утёкшие документы о запланированном наступлении ВСУ не являются стратегическими
  • AP

Заявление Пригожина опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

«Подчёркиваю, сами по себе документы не являются стратегическими и не несут никакой угрозы ВСУ после их публикации», — заявил он.

Также он добавил, что в распространённых в сети документах «собрано всё подряд с миру по нитке», а большая часть данных есть в открытых источниках.

Кроме того, Пригожин отметил, что военной операцией со стороны Киева стратегически управляет коалиция Запада под руководством Великобритании и США.

Ранее Пригожин выразил уверенность, что документы Пентагона были слиты в сеть умышленно, чтобы «задать определённые вопросы».

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