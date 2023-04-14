Военкор Поддубный: в Артёмовске ликвидирован офицер ГУР МО Украины Виталий Курсов

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В Артёмовске (Бахмуте) ликвидирован офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Курсов. Как сообщает военкор Евгений Поддубный, украинский военный был уничтожен бойцами Группы Вагнера 7 апреля, он участвовал в боевых действиях с 2014 года.
Военкор Поддубный: в Артёмовске ликвидирован офицер ГУР МО Украины Виталий Курсов
  • AP

«В боевых действиях Курсов участвовал с 2014 года, считался ветераном т.н. АТО. Уничтожен 7 апреля в Артёмовске бойцами «Вагнера», — сказал он.

Газета Черкасской области «Черкасская правда» 9 апреля также сообщила о гибели Курсова, которому было 34 года.

В марте президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил о гибели одного из главарей «Правого сектора»* Дмитрия Коцюбайло.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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