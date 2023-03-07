Зеленский сообщил о гибели одного из главарей «Правого сектора» Коцюбайло

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил о гибели одного из главарей «Правого сектора»* Дмитрия Коцюбайло.

По словам Зеленского, Коцюбайло, известный на Украине как «Да Винчи», погиб в бою под Артёмовском (Бахмутом).

Он добавил, что Коцюбайло участвовал в боевых действиях с 2014 года.

5 марта в Минобороны России заявили, что командный пункт националистического полка «Азов»** поражён российскими войсками в районе Марьевки Запорожской области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.