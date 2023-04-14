Военкор RT Газдиев рассказал о работе ВС России по расположениям ВСУ в Белогоровке в ЛНР

Короткая ссылка
Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о работе Вооружённых сил России по расположениям украинских войск (ВСУ) в Белогоровке в Луганской Народной Республике.

Газдиев рассказал, что Белогоровка, расположенная недалеко от Лисичанска, может стать одной из точек, откуда ВСУ планируют начать контрнаступление. По его словам, украинские военные сейчас стягивают свои силы в данный район.

Также он показал видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как российская артиллерия нанесла удар по зданию, занятому украинской армией.

«Враг копается, перемещается, стараемся уничтожать, засекаем технику», — рассказал один из российских бойцов корреспонденту RT.

Ранее военный корреспондент RT Андрей Филатов снял на видео, как Вооружённые силы России поразили пытавшихся навязать им бой военных Вооружённых сил Украины в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить