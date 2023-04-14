Военкор RT Газдиев рассказал о работе ВС России по расположениям ВСУ в Белогоровке в ЛНР

Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о работе Вооружённых сил России по расположениям украинских войск (ВСУ) в Белогоровке в Луганской Народной Республике.

Газдиев рассказал, что Белогоровка, расположенная недалеко от Лисичанска, может стать одной из точек, откуда ВСУ планируют начать контрнаступление. По его словам, украинские военные сейчас стягивают свои силы в данный район.

Также он показал видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как российская артиллерия нанесла удар по зданию, занятому украинской армией.

«Враг копается, перемещается, стараемся уничтожать, засекаем технику», — рассказал один из российских бойцов корреспонденту RT.

Ранее военный корреспондент RT Андрей Филатов снял на видео, как Вооружённые силы России поразили пытавшихся навязать им бой военных Вооружённых сил Украины в Донбассе.