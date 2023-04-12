Военкор RT показал, как ВС России поразили пытавшихся навязать бой военных ВСУ в Донбассе

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Военный корреспондент RT Андрей Филатов снял на видео, как Вооружённые силы России поразили пытавшихся навязать им бой военных Вооружённых сил Украины в Донбассе.

Параллельно с попыткой навязать бой украинские военные эвакуировали своего раненного солдата.

Отмечается, что ВСУ контролировали трассу на Константиновку и Красногоровку в ДНР. Из-за выгодного положения украинских позиций они на протяжении длительного времени удерживали подходы к так называемому Шервудскому лесу.

В результате российские военные всё равно выбили противника из этого «треугольника».

В феврале сообщалось, что танкисты бывшего 11-го полка вели обстрел по позициям ВСУ вдоль трассы Изюм — Славянск, а российские военные пытались выбить украинские силы из так называемого Шервудского леса.

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