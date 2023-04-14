Завершилась доподготовка войск Белоруссии по боевому применению штурмовиков Су-25

Короткая ссылка
Завершена доподготовка лётного и инженерно-технического состава войск Белоруссии по эксплуатации и боевому применению штурмовиков Су-25.
Завершилась доподготовка войск Белоруссии по боевому применению штурмовиков Су-25
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском Минобороны.

«В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка лётного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что белорусские военные освоили в России новые способы применения современных авиационных средств поражения.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне Брестский началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить