Завершилась доподготовка войск Белоруссии по боевому применению штурмовиков Су-25
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Минобороны.
«В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка лётного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что белорусские военные освоили в России новые способы применения современных авиационных средств поражения.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне Брестский началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.