Власти Молдавии надеются, что Израиль экстрадирует приговорённого к 15 годам тюрьмы Шора

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин надеется, что Израиль экстрадирует лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, которого Апелляционная палата Кишинёва приговорила к 15 годам тюрьмы.

«Мы надеемся, что это станет дополнительным аргументом в пользу того, что он должен быть экстрадирован, чтобы отбыть наказание в виде 15 лет лишения свободы. Есть возможность, что Израиль признает приговор и Шор будет отбывать наказание на территории Израиля», — заявила Драгалин, её слова приводит ТАСС.

Переговоры по делу Шора с властями Израиля «ведёт Министерство юстиции Молдавии, а не прокуратура», добавила она.

13 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что Апелляционная палата Кишинёва заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы «за кражу миллиарда».

Сам Шор назвал решение палаты незаконным, отметив, что его приняли под давлением и в нарушение всех правовых норм.