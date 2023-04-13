Власти Молдавии надеются, что Израиль экстрадирует приговорённого к 15 годам тюрьмы Шора

Короткая ссылка
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин надеется, что Израиль экстрадирует лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, которого Апелляционная палата Кишинёва приговорила к 15 годам тюрьмы.
Власти Молдавии надеются, что Израиль экстрадирует приговорённого к 15 годам тюрьмы Шора
  • AFP

«Мы надеемся, что это станет дополнительным аргументом в пользу того, что он должен быть экстрадирован, чтобы отбыть наказание в виде 15 лет лишения свободы. Есть возможность, что Израиль признает приговор и Шор будет отбывать наказание на территории Израиля», — заявила Драгалин, её слова приводит ТАСС.

Переговоры по делу Шора с властями Израиля «ведёт Министерство юстиции Молдавии, а не прокуратура», добавила она.

13 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что Апелляционная палата Кишинёва заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы «за кражу миллиарда».

Сам Шор назвал решение палаты незаконным, отметив, что его приняли под давлением и в нарушение всех правовых норм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить