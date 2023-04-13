Боевики ВСУ обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS

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Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские террористы обстреляли больницу в Сватове из РСЗО HIMARS.
Боевики ВСУ обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS
  • © U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser

«Вооружённые формирования Украины обстреляли больницу в г. Сватово! В 06:30 со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по г. Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрела повреждена Сватовская центральная районная городская многопрофильная больница.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские террористы обстреляли город Пологи из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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