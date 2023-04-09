Врио губернатора Балицкий: ВСУ обстреляли Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Пологи из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Врио губернатора Балицкий: ВСУ обстреляли Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS
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Об этом говорится в сообщении, появившемся в его Telegram-канале. 

Балицкий отметил, что, по предварительным данным, пострадал один человек.

Он уточнил, что речь идёт о хозяине разрушенного в результате обстрела дома.

На месте работают сотрудники экстренных служб. 

Врио губернатора заверил в оказании необходимой помощи местным жителям.

Ранее украинские войска выпустили 30 снарядов по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике за пять минут.

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