Врио губернатора Балицкий: ВСУ обстреляли Пологи в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Пологи из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Об этом говорится в сообщении, появившемся в его Telegram-канале.

Балицкий отметил, что, по предварительным данным, пострадал один человек.

Он уточнил, что речь идёт о хозяине разрушенного в результате обстрела дома.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Врио губернатора заверил в оказании необходимой помощи местным жителям.

Ранее украинские войска выпустили 30 снарядов по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике за пять минут.