РИА Новости: ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вооружённые силы России поражают огневые позиции украинских военных при помощи термитных снарядов», — сказано в заявлении.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червоная Диброва в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.