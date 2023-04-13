РИА Новости: ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

Короткая ссылка
Российские военные поразили огневую позицию ВС Украины на Донецком направлении при помощи термитных снарядов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вооружённые силы России поражают огневые позиции украинских военных при помощи термитных снарядов», — сказано в заявлении.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червоная Диброва в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить