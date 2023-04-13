РИА Новости: ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

Российские военные поразили огневую позицию ВС Украины на Донецком направлении при помощи термитных снарядов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вооружённые силы России поражают огневые позиции украинских военных при помощи термитных снарядов», — сказано в заявлении.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червоная Диброва в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.