РИА Новости: около 80% украинских пленных готовы рассказать о своих преступлениях
«Основная масса — это 80% примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях, совершённых в отношении мирных граждан и военнопленных», — сказано в заявлении.
Отмечается, что украинские военнопленные сознаются под тяжестью улик и проводимых оперативно-разыскных мероприятий.
2 апреля украинский военнопленный, экс-боец «Азова»* Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР катаной, украденной из частного дома.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.