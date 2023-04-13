РИА Новости: около 80% украинских пленных готовы рассказать о своих преступлениях

Около 80% украинских военнопленных готовы рассказать о своих преступлениях в надежде на смягчение наказания в суде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах в Донецке.

«Основная масса — это 80% примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях, совершённых в отношении мирных граждан и военнопленных», — сказано в заявлении.

Отмечается, что украинские военнопленные сознаются под тяжестью улик и проводимых оперативно-разыскных мероприятий.

2 апреля украинский военнопленный, экс-боец «Азова»* Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР катаной, украденной из частного дома.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.