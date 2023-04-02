Пленный из «Азова» признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР катаной

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Украинский военнопленный, экс-боец «Азова»* Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР катаной, украденной из частного дома.

«Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР... Я позволил себе взять его тело, посадить его в стул и надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил», — рассказал он РИА Новости.

По словам Штукина, он украл японский меч в частном доме.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего батальона «Азов» национальной гвардии Украины Дмитрия Смитии, который признан виновным в убийстве, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте.

«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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