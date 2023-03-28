В ДНР вынесли приговор по делу против военнослужащего батальона «Азов»

Короткая ссылка
Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего батальона «Азов»* национальной гвардии Украины Дмитрия Смитии, который признан виновным в убийстве, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте.
В ДНР вынесли приговор по делу против военнослужащего батальона «Азов»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Главной военной прокуратуры.

Установлено, что 25 марта 2022 года в Мариуполе Смития произвёл выстрел из автомата АК-74 с глушителем в спину безоружной местной жительнице, сделавшей ему замечание за грубое отношение и выразившей уверенность в скором освобождении города Вооружёнными Силами России и Народной милицией ДНР. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить