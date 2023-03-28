В ДНР вынесли приговор по делу против военнослужащего батальона «Азов»

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего батальона «Азов»* национальной гвардии Украины Дмитрия Смитии, который признан виновным в убийстве, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главной военной прокуратуры.

Установлено, что 25 марта 2022 года в Мариуполе Смития произвёл выстрел из автомата АК-74 с глушителем в спину безоружной местной жительнице, сделавшей ему замечание за грубое отношение и выразившей уверенность в скором освобождении города Вооружёнными Силами России и Народной милицией ДНР. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.