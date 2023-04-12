Глава МО Украины Резников попросил у Испании больше помощи и поставок зенитных систем

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Украинский министр обороны Алексей Резников просит Испанию поставить Украине дополнительную помощь, в том числе зенитные системы.

Об этом он заявил испанской коллеге Маргарите Роблес.

«Мы просим министра о дополнительной помощи. Для нас зенитные системы являются приоритетом номер один», — сказал Резников на пресс-конференции с Роблес, его слова приводит РИА Новости.

Украинский министр добавил, что Киев интересует опыт испанского флота в области операций по высадке морского десанта.

«ВМС Испании — одни из самых высококлассных, опытных и лучших в мире. И мы заинтересованы во всем, что может помочь нам повысить наш уровень и возможности», — сказал Резников.

Ранее глава Минобороны Украины предложил иностранным пилотам истребителей F-16 американского производства поучаствовать в конфликте.

Кроме того, на корпус самолёта премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который прибыл в Канаду, нанесли значки с истребителем и сложенными вместе ладонями.

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