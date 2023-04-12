Экс-разведчик Риттер: Зеленский из-за своего поведения опасен для всего мира

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Украинский президент Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира, считает экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, амбиции политика по поводу Крыма говорят о том, что он «выжил из ума».
Экс-разведчик Риттер: Зеленский из-за своего поведения опасен для всего мира
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Об этом Риттер сказал в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

Он считает, что США давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, потому что он не только «способствует уничтожению Украины», но и делает всё возможное, «чтобы приблизить конец света».

О неадекватности Зеленского говорит и призыв поднять украинский флаг над Крымом «для установления порядка в международных отношениях», сказал Риттер.

«Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных», — уверен эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, украинский президент во время конфликта на Украине сильно зависит от временных рамок в отличие от президента России Владимира Путина.

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