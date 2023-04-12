Экс-разведчик США Риттер: Зеленский сильно зависит от временных рамок в отличие от Путина

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Разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время конфликта на Украине сильно зависит от временных рамок в отличие от президента России Владимира Путина.
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский сильно зависит от временных рамок в отличие от Путина
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Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский находится в сильной зависимости от временных рамок, так как на него оказывают давление», — сказал Риттер.

По его словам, каждый новый день конфликта для Киева говорит о том, что Западу придётся выделять ещё больше денег или ресурсов. 

Риттер добавил, что президент России в отличие от Зеленского не ограничен временем. Экс-офицер разведки США добавил, что Путин поставил конкретные цели в рамках СВО, и российская армия будет их планомерно выполнять.

Он также заявил, что находящиеся в критическом состоянии украинские войска не способны противостоять подразделениям России в Артёмовске (Бахмуте). По его мнению, после поражения в этой битве Зеленскому под давлением Запада придётся пойти на переговоры с Россией.

Ранее Риттер сообщил, что украинские войска потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тыс. человек.

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