Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: бойню на Украине устроили США и страны НАТО

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Соединённые Штаты и НАТО устроили бойню на Украине, это подтверждают утечки секретных документов, о которых говорят в СМИ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: бойню на Украине устроили США и страны НАТО
  • РИА Новости

По его словам, на Украине происходит бойня, устроенная США и НАТО.

«Одно дело, если бы там сражались обученные войска с соответствующим оружием... Но Украина посылает на фронт парней, схваченных на улице и прошедших недельную базовую подготовку», — сказал Джонсон журналисту Эндрю Наполитано.

Он подчеркнул, что при этом украинские военные не обеспечиваются должным образом.

The New York Times отмечает, что утёкшие в сеть, предположительно, секретные документы Минобороны США и американской разведки содержат четыре предполагаемых варианта развития конфликта на Украине в случае непредвиденных обстоятельств.

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