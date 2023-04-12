Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: бойню на Украине устроили США и страны НАТО
- РИА Новости
По его словам, на Украине происходит бойня, устроенная США и НАТО.
«Одно дело, если бы там сражались обученные войска с соответствующим оружием... Но Украина посылает на фронт парней, схваченных на улице и прошедших недельную базовую подготовку», — сказал Джонсон журналисту Эндрю Наполитано.
Он подчеркнул, что при этом украинские военные не обеспечиваются должным образом.
The New York Times отмечает, что утёкшие в сеть, предположительно, секретные документы Минобороны США и американской разведки содержат четыре предполагаемых варианта развития конфликта на Украине в случае непредвиденных обстоятельств.