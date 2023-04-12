Эстонский парламент дал Кае Каллас право на формирование правительства
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Об этом сообщает ERR.
Кандидатуру Каллас поддержали 59 членов парламента, 38 депутатов выступили против.
Ранее стало известно, что новое правительство Эстонии утвердило коалиционный договор, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону до трёх процентов от ВВП. К этому добавятся расходы на «размещение союзников».
Договор утвердили входящие в правящую коалицию страны Реформистская партия под руководством Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200».