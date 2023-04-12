Эстонский парламент дал Кае Каллас право на формирование правительства

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Эстонский парламент (Рийгикогу) дал Кае Каллас, претендующей на пост премьер-министра, полномочия по формированию нового кабинета министров.
Эстонский парламент дал Кае Каллас право на формирование правительства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ERR.

Кандидатуру Каллас поддержали 59 членов парламента, 38 депутатов выступили против.

Ранее стало известно, что новое правительство Эстонии утвердило коалиционный договор, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону до трёх процентов от ВВП. К этому добавятся расходы на «размещение союзников».

Договор утвердили входящие в правящую коалицию страны Реформистская партия под руководством Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200».

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