Эстонский парламент дал Кае Каллас право на формирование правительства

Эстонский парламент (Рийгикогу) дал Кае Каллас, претендующей на пост премьер-министра, полномочия по формированию нового кабинета министров.

Об этом сообщает ERR.

Кандидатуру Каллас поддержали 59 членов парламента, 38 депутатов выступили против.

Ранее стало известно, что новое правительство Эстонии утвердило коалиционный договор, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону до трёх процентов от ВВП. К этому добавятся расходы на «размещение союзников».

Договор утвердили входящие в правящую коалицию страны Реформистская партия под руководством Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200».