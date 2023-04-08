ERR: новое правительство Эстонии увеличит расходы на оборону до трёх процентов от ВВП

Новое правительство Эстонии утвердило коалиционный договор, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону до трёх процентов от ВВП.

Как информирует портал ERR, договор утвердили входящие в правящую коалицию страны Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200».

В документе сказано, что государство в ближайшие годы будет «в самой сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны».

«На долгосрочные расходы на гособорону будет выделяться 3% национального ВВП в течение четырёх лет, к которым добавятся расходы на размещение союзников», — передаёт портал текст договора.

Уточняется, что главными направлениями развития Сил обороны станут развитие средств многоуровневой противовоздушной обороны, ракетных систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов.

6 февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна планирует в 2023 году повысить уровень оборонных расходов до 2,85% ВВП.