Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по теме участия в учениях США в Европе

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Россия запросила у Армении официальные разъяснения по теме участия в учениях США в Европе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по теме участия в учениях США в Европе
  • РИА Новости

«США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с нашей страной, втягивают их в различные форматы взаимодействия. Они явно носят антироссийский характер, если не сказать, порой, русофобский. Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий. Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнёров насчёт их участия в натовских учениях», — заявила она.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что армянские военные планируют принять участие в двух военных учениях США, которые пройдут на территории европейских стран в 2023 году.

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