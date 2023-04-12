В ДНР заявили об уничтожении большей части перебрасываемых в Артёмовск резервов ВСУ

Короткая ссылка
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил об уничтожении большей части перебрасываемых в Артёмовск (Бахмут) резервов украинских боевиков.
В ДНР заявили об уничтожении большей части перебрасываемых в Артёмовск резервов ВСУ
  • AFP

По его словам, российские силы в Артёмовске усилили давление на единственную связывающую Часов Яр и Артёмовск артерию.

«Между тем Киев по-прежнему пытается перекидывать резервы на одно из самых опасных направлений. Техника и личный состав уничтожаются на подъезде», — рассказал он ТАСС.

По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают ожесточённые бои на западных окраинах города, где Киев сконцентрировал группировку в несколько тысяч человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» овладели ещё тремя городскими кварталами в районе Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить