В ДНР заявили об уничтожении большей части перебрасываемых в Артёмовск резервов ВСУ

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил об уничтожении большей части перебрасываемых в Артёмовск (Бахмут) резервов украинских боевиков.

По его словам, российские силы в Артёмовске усилили давление на единственную связывающую Часов Яр и Артёмовск артерию.

«Между тем Киев по-прежнему пытается перекидывать резервы на одно из самых опасных направлений. Техника и личный состав уничтожаются на подъезде», — рассказал он ТАСС.

По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают ожесточённые бои на западных окраинах города, где Киев сконцентрировал группировку в несколько тысяч человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» овладели ещё тремя городскими кварталами в районе Артёмовска.