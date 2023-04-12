Под Артёмовском погиб украинский велогонщик Константин Денека

Под Артёмовском погиб украинский велогонщик Констанин Денека, проходивший военную службу в одном из спецподразделений ГУР Минобороны Украины.

«Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту... Константин служил в одном из спецподразделений ГУР МО Украины», — говорится в сообщении комитета Верховной рады по вопросам молодёжи и спорта в Facebook*.

Уточняется, что Денека погиб 31 марта в результате осколочного ранения в возрасте 40 лет.

РИА Новости ранее опубликовало видео последствий боёв в центре Артёмовска (Бахмута) с высоты птичьего полёта.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил об активных боевых действиях в районе железной дороги на западе города.

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