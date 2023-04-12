Под Артёмовском погиб украинский велогонщик Константин Денека

Короткая ссылка
Под Артёмовском погиб украинский велогонщик Констанин Денека, проходивший военную службу в одном из спецподразделений ГУР Минобороны Украины.
Под Артёмовском погиб украинский велогонщик Константин Денека
  • РИА Новости

«Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту... Константин служил в одном из спецподразделений ГУР МО Украины», — говорится в сообщении комитета Верховной рады по вопросам молодёжи и спорта в Facebook*.

Уточняется, что Денека погиб 31 марта в результате осколочного ранения в возрасте 40 лет.

РИА Новости ранее опубликовало видео последствий боёв в центре Артёмовска (Бахмута) с высоты птичьего полёта.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил об активных боевых действиях в районе железной дороги на западе города.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить