Пушилин заявил об активных боевых действиях в районе железной дороги на западе Артёмовска

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Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил об активных боевых действиях в районе железной дороги на западе Артёмовска (Бахмута).

«Ожесточённые бои (идут), сейчас они уже в западной части, где железная дорога, — там сейчас разворачиваются все активные боевые действия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, на определённых участках российские бойцы уже перешли железную дорогу.

Также врио главы ДНР рассказал, что у подразделений ВСУ, закрепившихся в западной части Артёмовска, нет выбора, кроме как идти вперёд и сдаваться в плен российским войскам.

По его словам, у украинских военных нет пути назад, потому что там работают заградотряды.

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