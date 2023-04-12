Economist: СБУ атаковали российский самолёт в Белоруссии без приказа

Сотрудники СБУ атаковали без приказа российский самолёт-разведчик в Белоруссии, следует из результатов прослушки американской разведки, которые были обнародованы в результате утечки секретных документов США.

Как сообщает The Economist со ссылкой на материалы, в СБУ узнали о причастности двух сотрудников к инциденту 26 февраля.

Информация была засекречена и содержалась с пометкой si-g — аббревиатура указывает на то, что материалы были получены в результате радиоразведки, к которой относится прослушивание телефонных разговоров или электронные перехваты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.

По его словам, диверсия не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского.