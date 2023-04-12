Российские гаубицы «Мста-С» уничтожили украинских боевиков на Запорожском направлении
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил военнослужащий, в настоящий момент батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц оказывает огневую поддержку российским войскам, в ходе чего наносит поражение отдельным целям в районе боевых действий, занимается контрбатарейной борьбой и выполняет различные задачи с применением высокоточных боеприпасов.
«Сегодня работали по самоходной артиллерийской установке противника и скоплениям живой силы украинских военных формирований», — рассказал собеседник.
По его словам, у российских подразделений хватает боеприпасов.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два опорных пункта украинских террористов в Запорожской области.