Российские гаубицы «Мста-С» уничтожили украинских боевиков на Запорожском направлении

Командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным Днепр рассказал, что российские военные с помощью гаубиц «Мста-С» уничтожили скопление украинских боевиков на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил военнослужащий, в настоящий момент батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц оказывает огневую поддержку российским войскам, в ходе чего наносит поражение отдельным целям в районе боевых действий, занимается контрбатарейной борьбой и выполняет различные задачи с применением высокоточных боеприпасов.

«Сегодня работали по самоходной артиллерийской установке противника и скоплениям живой силы украинских военных формирований», — рассказал собеседник.

По его словам, у российских подразделений хватает боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два опорных пункта украинских террористов в Запорожской области.