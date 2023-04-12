Минобороны России: два опорных пункта ВСУ уничтожены в Запорожской области

Российские военные уничтожили два опорных пункта украинской армии в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев.

«Силами и средствами воздушной разведки в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское вскрыты и огнём артиллерии уничтожены два опорных пункта противника», — цитирует РИА Новости Гордеева.

По его словам, было ликвидировано до десяти солдат ВСУ.

Он также сообщил об уничтожении уничтожении пикапа и трёх военнослужащих противника на Запорожском направлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в ДНР и Херсонской области.