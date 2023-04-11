Находящийся год в плену украинский националист Ганжала заявил, что не нужен Киеву

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Националист, разведчик 36-й бригады ВСУ Евгений Ганжала, который был взят в российский плен в апреле 2022 года в Мариуполе, заявил, что украинским властям оказалось наплевать на него и других пленных.
Находящийся год в плену украинский националист Ганжала заявил, что не нужен Киеву
  • РИА Новости
  • © Андрей Коц

Об этом пишет РИА Новости

По его словам, у него пропадает патриотизм, поскольку уже год он находится в плену вместе с другими украинцами, но «никто не знает о них».

«Просто, наверное, им наплевать на нас. Мы не нужны пока. Украина тебя не забудет, но и не вспомнит», — сказал он представителям СМИ.

Также он заявил, что сожалеет в связи с тем, что наносил на своё тело националистические татуировки и состоял в группах в соцсетях, вербовавших молодёжь в нацбатальоны.

Ганжала добавил, что, когда вернётся на Украину, будет пытаться уволиться по состоянию здоровья, чтобы не вернуться на передовую.

Ранее пленный боец 3-й бригады оперативного назначения украинской Нацгвардии Сергей Тарасюк заявил, что украинские власти часто не выплачивают компенсации семьям погибших военных ВСУ.

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