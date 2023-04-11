Сын бывшего министра спорта Крыма Денис Шестак погиб в зоне проведения спецоперации

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В зоне проведения специальной военной операции погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис.
Сын бывшего министра спорта Крыма Денис Шестак погиб в зоне проведения спецоперации
  • РИА Новости

«При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб тренер по греко-римской борьбе ГБУ ДО РК «СШ №7», мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призёр чемпионата Украины, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы республики Крым Георгия Яковлевича Шестака — Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района», — говорится на сайте Федерации спортивной борьбы республики.

Денис Шестак проходил службу с октября. У него остались супруга и двое детей — сын и дочь.

Ранее стало известно, что журналист из Санкт-Петербурга Денис Семёнов, ушедший в зону специальной военной операции в качестве добровольца, погиб в конце марта при выполнении боевого задания.

В конце марта глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил о гибели участника спецоперации, Героя России Дмитрия Лисицкого. Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247-го гвардейского особого казачьего полка, звание Героя России ему было присвоено в 2015 году.

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