Пушилин заявил, что акционером винзавода в Артёмовске оказалась жена Порошенко

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Акционером завода по производству игристых вин в Артёмовске (Бахмуте) оказалась жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина.
Пушилин заявил, что акционером винзавода в Артёмовске оказалась жена Порошенко
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Завод шампанских вин в Артёмовске: там является основным учредителем, акционером жена Порошенко», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Ранее Пушилин рассказал, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.

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