Пушилин заявил, что акционером винзавода в Артёмовске оказалась жена Порошенко

Акционером завода по производству игристых вин в Артёмовске (Бахмуте) оказалась жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина.

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Завод шампанских вин в Артёмовске: там является основным учредителем, акционером жена Порошенко», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Ранее Пушилин рассказал, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.