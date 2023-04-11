Пушилин заявил, что акционером винзавода в Артёмовске оказалась жена Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Завод шампанских вин в Артёмовске: там является основным учредителем, акционером жена Порошенко», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Ранее Пушилин рассказал, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.