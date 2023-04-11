Минобороны: ВС России пресекли попытку выхода огневой группы ВСУ к российским позициям

Группировка сил «Восток» пресекла попытку выхода мобильной огневой группы ВС Украины к передовым позициям российской армии на Запорожском направлении.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Пресечена попытка выхода мобильной огневой группы противника к нашим передовым позициям. Уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков. Огнём артиллерии поражён опорный пункт противника в районе населённого пункта Новоданиловка. Ликвидированы пять националистов», — сказал он.

Гордеев добавил, что комплекс «Пенициллин» ВС России обнаружил самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Гвоздика», после чего она была уничтожена расчётом орудия «Гиацинт-Б».

Он также сообщил, что ВС России отразили попытку ВС Украины провести разведку боем на Южнодонецком направлении.