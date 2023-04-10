РИА Новости опубликовало видео возможной гибели наёмника из Британии в Донбассе

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РИА Новости опубликовало видео возможной гибели в Донбассе наёмника из Великобритании, участвовавшего в боевых действиях на стороне украинской армии.
РИА Новости опубликовало видео возможной гибели наёмника из Британии в Донбассе
  • AP
  • © Libkos

По данным источника агентства, запись была сделана на экшен-камеру погибшего впоследствии военного Вооружённых сил Украины. 

На видео показано, как два солдата ВСУ пытаются эвакуировать раненого наёмника, у которого на бронежилете запечатлён флаг Великобритании.

При этом наёмник кричал и ругался на английском языке.

В конце видео возле военных ВСУ упал очередной снаряд, и запись оборвалась.

Ранее сообщалось, что группу иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона уничтожили бойцы Западного военного округа на кременском участке фронта.

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