РИА Новости опубликовало видео возможной гибели наёмника из Британии в Донбассе

РИА Новости опубликовало видео возможной гибели в Донбассе наёмника из Великобритании, участвовавшего в боевых действиях на стороне украинской армии.

По данным источника агентства, запись была сделана на экшен-камеру погибшего впоследствии военного Вооружённых сил Украины.

На видео показано, как два солдата ВСУ пытаются эвакуировать раненого наёмника, у которого на бронежилете запечатлён флаг Великобритании.

При этом наёмник кричал и ругался на английском языке.

В конце видео возле военных ВСУ упал очередной снаряд, и запись оборвалась.

Ранее сообщалось, что группу иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона уничтожили бойцы Западного военного округа на кременском участке фронта.