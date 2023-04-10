РИА Новости опубликовало видео возможной гибели наёмника из Британии в Донбассе
- AP
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По данным источника агентства, запись была сделана на экшен-камеру погибшего впоследствии военного Вооружённых сил Украины.
На видео показано, как два солдата ВСУ пытаются эвакуировать раненого наёмника, у которого на бронежилете запечатлён флаг Великобритании.
При этом наёмник кричал и ругался на английском языке.
В конце видео возле военных ВСУ упал очередной снаряд, и запись оборвалась.
Ранее сообщалось, что группу иностранных наёмников из состава французского иностранного легиона уничтожили бойцы Западного военного округа на кременском участке фронта.