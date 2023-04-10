Санду призвала граждан Молдавии выйти на митинг в поддержку евроинтеграции 21 мая
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Об этом Санду заявила во время обращения к населению Молдавии. Её слова приводит РИА Новости.
«Пришло время показать, что мы люди, контролирующие наш дом, нашу страну», — сказала она.
По её словам, за республикой наблюдает «весь мир, вся Европа».
Санду уточнила, что мероприятие будет называться «Национальная ассамблея «Европейская Молдова», оно пройдёт в центре Кишинёва.
Кроме того, молдавский лидер выступила с критикой оппозиции, организовывающей акции протеста в республике. Она обвинила оппозицию в оказании препятствий процессам евроинтеграции.
Ранее Санду попросила страны Запада вводить санкции против лиц, которых её партия подозревает в попытках «дестабилизировать ситуацию» в Молдавии.
Вместе с этим бывший молдавский президент Игорь Додон назвал Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» главными факторами дестабилизации в республике.