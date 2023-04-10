Депутаты Госдумы в проекте заявления требуют от Киева освободить сторонников УПЦ

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Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в нижнюю палату российского парламента внесён проект заявления о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви.
Депутаты Госдумы в проекте заявления требуют от Киева освободить сторонников УПЦ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Его слова приводит РИА Новости.

Согласно проекту заявления, депутаты призывают потребовать от Киева освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ, а также неукоснительно соблюдать взятые на себя международно-правовые обязательства.

В заявлении говорится, что депутаты Госдумы обращают внимание на то, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой.

Кроме того, российские парламентарии считают, что международное сообщество и правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима президента Украины Владимира Зеленского и потребовать от киевских властей немедленно остановить произвол в отношении православных святынь на Украине.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что 12 апреля будет рассмотрено заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической УПЦ.

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